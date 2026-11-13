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Malen, assist acrobatico per Reijnders in Olanda-Grecia di Nations League. VIDEO

Nations League

Festa del gol totale in Olanda-Grecia: il primo tempo finisce 5-0 per gli 'oranje' che regalano spettacolo. Reijnders ne fa tre (nei soli primi 45') e uno arriva su un bell'assist acrobatico di Malen. Guarda qui il video

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