Sono 21 in totale i gol da gustare nel giovedì sera di Nations League: dalla grande vittoria dell'Italia contro la Francia all'ennesimo successo della Spagna, passando per l'Inghilterra che ha battuto 2-1 la Croazia. Ma non solo: qui sopra trovi il VIDEO con gli highlights di tutte le partite in cui hanno segnato tanti giocatori della Serie A, da De Bruyne e De Ketalaere, fino a Krstovic

ITALIA-FRANCIA 3-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA