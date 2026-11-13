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Nations League, tutti i gol delle gare del 12 novembre da CDK a De Bruyne. VIDEO

highlights

Sono 21 in totale i gol da gustare nel giovedì sera di Nations League: dalla grande vittoria dell'Italia contro la Francia all'ennesimo successo della Spagna, passando per l'Inghilterra che ha battuto 2-1 la Croazia. Ma non solo: qui sopra trovi il VIDEO con gli highlights di tutte le partite in cui hanno segnato tanti giocatori della Serie A, da De Bruyne e De Ketalaere, fino a Krstovic

ITALIA-FRANCIA 3-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

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