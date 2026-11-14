L'attaccante del Belgio e dell'Atalanta ha introdotto a Sky Sport la sfida di domenica sera a Bruxelles in Nations League: "L'Italia non mi ha stupito, è una squadra forte e l'avevo detto anche dopo averla battuta a Roma. A noi servono i tre punti, servirà la giusta mentalità". Sarà duello con l'amico Scalvini: "È forte anche nella difesa a quattro". E sulle differenze tra club e Nazionale: "Qui gioco più come una punta vera"

Giornata di vigilia per l'Italia, che domenica alle 20.45 a Bruxelles si gioca la qualificazione ai quarti di finale di Nations League. Ultimo impegno nel girone contro il Belgio, vittorioso a Roma al debutto nella competizione ma ora in ritardo di un punto dalla Nazionale di Mancini. Obbligatorio vincere per i Diavoli Rossi: ne ha parlato a Sky Sport anche Charles De Ketelaere.



Che Italia ti aspetti?

"Non mi ha stupito, so che è una squadra forte con giocatori forti. Lo avevo detto anche dopo la nostra vittoria a Roma. Hanno avuto una crescita mentale, hanno battuto due volte la Turchia e anche la Francia ritrovando la fiducia".



Non è una finale, ma per voi lo è…

"Sappiamo cosa dobbiamo fare, serve vincere. Per noi conta solo la vittoria e dovremo giocare con la giusta mentalità".



Ritrovi Scalvini ma da avversario…

"Ha sempre giocato in una difesa a tre, ora sta mostrando che è forte anche nella linea a quattro. Sarà bello giocarci contro anche perché è mio amico".



Quali differenze tra giocare all'Atalanta e in Nazionale?

"Qua gioco più come una punta vera, all'Atalanta ero esterno e ora più da numero 10. È un po’ diverso: all’Atalanta provo a creare perché tocco più palloni, in Nazionale cerco il gol".