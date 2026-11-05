Convocati Italia, la Nazionale di Mancini per le gare di Nations League
In vista degli ultimi due impegni nel girone di Nations League contro Francia (12 novembre a Milano) e Belgio (15 novembre a Bruxelles), il Ct Roberto Mancini ha annunciato i convocati in Nazionale. Tra i 31 convocati ci sono quattro nuovi volti: il 2009 del Como Riccardo Cassano oltre a Liberali, Cisse e il classe 2008 Lontani del Parma
- Sono quattro i nuovi volti chiamati da Mancini in Nazionale: il centrocampista 2009 del Como Riccardo Cassano, il centrocampista 2008 del Parma Simone Lontani, l’attaccante 2006 del Milan Alphadjo Cisse e l’attaccante 2007 del Como Mattia Liberali
- Come specificato dalla Figc, Cassano e Lontani non resteranno aggregati al gruppo per tutta la durata del raduno ma nei prossimi giorni raggiungeranno le Nazionali U18 e U19: un'opportunità per vivere il clima della Nazionale da vicino
- MARCO CARNESECCHI (Atalanta)
- GIANLUIGI DONNARUMMA (Manchester City)
- GUGLIELMO VICARIO (Juventus)
- HONEST AHANOR (Crystal Palace)
- ALESSANDRO BASTONI (Inter)
- RICCARDO CALAFIORI (Arsenal)
- FEDERICO DIMARCO (Inter)
- DANIELE GHILARDI (Roma)
- MICHAEL KAYODE (Brentford)
- GIANLUCA MANCINI (Roma)
- MARCO PALESTRA (Chelsea)
- GIORGIO SCALVINI (Atalanta)
- NICOLÒ BARELLA (Inter)
- RICCARDO CASSANO (Como)
- SIMONE LONTANI (Parma)
- ISSA DOUMBIA (Sporting CP)
- NICOLÒ FAGIOLI (Fiorentina)
- DAVIDE FRATTESI (Lazio)
- NICCOLÒ PISILLI (Roma)
- SAMUELE RICCI (Como)
- ALESSANDRO ROMANO (Cagliari)
- SANDRO TONALI (Tottenham)
- NICOLÒ CAMBIAGHI (Bologna)
- ALPHADJO CISSE (Milan)
- FRANCESCO PIO ESPOSITO (Inter)
- SEBASTIANO ESPOSITO (Sassuolo)
- LUCA KOLEOSHO (Paris FC)
- MATTIA LIBERALI (Como)
- GIANLUCA SCAMACCA (Italia)
- ANTONIO VERGARA (Napoli)
- NICOLÒ ZANIOLO (Udinese)
- FRANCIA 10 punti in 4 giornate (differenza reti +5)
- ITALIA 7 punti in 4 giornate (differenza reti +3)
- BELGIO 6 punti in 4 giornate (differenza reti +1)
- TURCHIA 0 punti in 4 giornate (differenza reti -9)
- Match in programma giovedì 12 novembre alle 20.45, penultimo impegno nel girone degli Azzurri per il quale sono stati emessi 57mila tagliandi.
- Come annunciato dalla Figc, restano a disposizione solo 3mila biglietti.
- Saranno 3mila anche i bambini delle scuole e delle società calcistiche del territorio, invitati gratuitamente, in un progetto di educazione al tifo corretto
- Il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio di tutte le gare in programma nel prossimo fine settimana (compresi anticipi e posticipi) per commemorare la tragica scomparsa del calciatore spagnolo Jesus de Miguel Alameda
- Sky ha acquisito i diritti di trasmissione dell’Europeo di calcio 2028, delle qualificazioni europee e della Nations League 2026-2027, confermandosi sempre più la Casa delle competizioni Uefa per Club e Nazionali
- Solo Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile vedere tutti i 51 match (di cui 24 in esclusiva) degli Europei che si disputeranno dal 9 giugno al 9 luglio 2028 fra Regno Unito e Repubblica d'Irlanda.
- In diretta su Sky e in streaming su NOW tutte le partite tra le nazionali straniere nella fase a gironi e tutte le gare delle Finals in programma nel giugno 2027 (incluse eventualmente quelle dell’Italia, se qualificata).