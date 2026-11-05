In vista degli ultimi due impegni nel girone di Nations League contro Francia (12 novembre a Milano) e Belgio (15 novembre a Bruxelles), il Ct Roberto Mancini ha annunciato i convocati in Nazionale. Tra i 31 convocati ci sono quattro nuovi volti: il 2009 del Como Riccardo Cassano oltre a Liberali, Cisse e il classe 2008 Lontani del Parma

HIGHLIGHTS - NATIONS LEAGUE, LE CLASSIFICHE DEI GIRONI