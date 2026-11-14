Obbligatorio battere gli Azzurri a Bruxelles per i Diavoli Rossi. Ne ha parlato il Ct Mark Van Bommel a Sky Sport: "L'Italia è cambiata rispetto all'ultima nostra sfida per idee di gioco e alcuni titolari. Ora può giocare anche per il pareggio, noi dobbiamo vincere ma lo dovremmo fare in ogni partita". In conferenza ha aggiunto: "È una partita che conta davvero, ma non la considero una finale. E Lukaku è disponibile"

Il Belgio ha solo la vittoria per accedere ai quarti di finale di Nations League a differenza dell' Italia , che a Bruxelles potrà staccare il pass con un successo ma anche con un pareggio. Ecco perché i Diavoli Rossi, che nonostante i tre punti nello scontro diretto a Roma si ritrovano a -1 dagli Azzurri a 90 minuti dalla fine del girone, sono obbligati a fare bottino pieno. Ne ha parlato il Ct Mark Van Bommel a Sky Sport: " Credo che l'Italia sia cambiata rispetto alla partita di andata. Lo ha fatto nelle idee di gioco e anche in alcuni titolari. Hanno ottime qualità, giocatori giovani. Ovviamente vogliono vincere, ma possono giocare anche per un pareggio. Per noi è chiaro che invece dobbiamo vincere e del resto vogliamo vincere ovunque, non importa se si tratti di una partita contro l’Italia, di un match di qualificazione o di altro tipo".

Van Bommel in conferenza: "Non sarà una finale. E Lukaku è disponibile"

Il Ct del Belgio ha parlato anche in conferenza stampa dell'importanza della partita, escludendo però di considerarla una finalissima: "Perché non assegna un trofeo. È però una gara che conta davvero, una sorta di match a eliminazione diretta. È un buon test ed è positivo che ci sia tensione. È impressionante come l'Italia sia riuscita a ribaltare la Francia. A loro basta un pareggio, ma dovranno decidere se spingere o aspettare. La vittoria in Turchia ci dà fiducia soprattutto per il nostro stile di gioco". Intanto Lukaku è recuperato: "Tutti sono in forma, anche Lavia è recuperato. Romelu ha esperienza nelle grandi partite e questo può essere un vantaggio. De Ketelaere è invece un attaccante moderno: viene incontro, arretra e sa attaccare la profondità".