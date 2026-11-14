Si è chiusa un'era nella Nazionale portoghese dopo l'addio di CR7, un mito da 146 gol in 234 partite. A partire dalla sfida contro la Danimarca, la Federcalcio ha deciso di omaggiarlo con una nuova grafica del suo iconico numero di maglia: "È tempo di svelare un '7' diverso, perché ce n'è uno che sarà eterno. Grazie Cristiano"

Un nuovo '7' per celebrare il più grande di tutti. Solo uno dei tanti gesti che rendono omaggio a Cristiano Ronaldo , un mito della Nazionale portoghese che ha salutato ufficialmente a 41 anni. Tre titoli (un Europeo e due Nations League) e un bilancio straordinario con la sua selezione: ben 146 gol segnati in 234 partite disputate . Per rendere eterna un'era che si è appena conclusa, la Federcalcio ha pensato quindi di fermare la storia sulla 'sua' maglia in Nazionale. Ovviamente quella che porta il numero 7 .

La nuova grafica

"Una storia che non sarà mai dimenticata - scrive la FPF sui suoi canali ufficiali -. A partire dalla partita di oggi contro la Danimarca, valida per il quinto turno di Nations League, la maglia numero 7 della Nazionale, appartenuta a Cristiano Ronaldo per tanti anni, avrà una grafica diversa con un numero 7 differente. Questo è un altro modo per immortalare il significato di un numero così speciale e onorare l'eredità che rappresenta. Perché ci sono storie, ricordi, successi ed emozioni che saranno per sempre legati a Cristiano Ronaldo. Da oggi in poi, avremo un numero 7 diverso sulla maglia, ma con la stessa essenza e lo stesso orgoglio, riservando il precedente per immortalare una storia che non sarà mai dimenticata. Grazie Cristiano!".