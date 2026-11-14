Cristiano Ronaldo, il Portogallo omaggia così il numero 7: "È eterno"Nations League
Si è chiusa un'era nella Nazionale portoghese dopo l'addio di CR7, un mito da 146 gol in 234 partite. A partire dalla sfida contro la Danimarca, la Federcalcio ha deciso di omaggiarlo con una nuova grafica del suo iconico numero di maglia: "È tempo di svelare un '7' diverso, perché ce n'è uno che sarà eterno. Grazie Cristiano"
NATIONS LEAGUE: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE
Un nuovo '7' per celebrare il più grande di tutti. Solo uno dei tanti gesti che rendono omaggio a Cristiano Ronaldo, un mito della Nazionale portoghese che ha salutato ufficialmente a 41 anni. Tre titoli (un Europeo e due Nations League) e un bilancio straordinario con la sua selezione: ben 146 gol segnati in 234 partite disputate. Per rendere eterna un'era che si è appena conclusa, la Federcalcio ha pensato quindi di fermare la storia sulla 'sua' maglia in Nazionale. Ovviamente quella che porta il numero 7.
Approfondimento
Primi convocati del dopo Ronaldo: c'è tanta Italia
La nuova grafica
"Una storia che non sarà mai dimenticata - scrive la FPF sui suoi canali ufficiali -. A partire dalla partita di oggi contro la Danimarca, valida per il quinto turno di Nations League, la maglia numero 7 della Nazionale, appartenuta a Cristiano Ronaldo per tanti anni, avrà una grafica diversa con un numero 7 differente. Questo è un altro modo per immortalare il significato di un numero così speciale e onorare l'eredità che rappresenta. Perché ci sono storie, ricordi, successi ed emozioni che saranno per sempre legati a Cristiano Ronaldo. Da oggi in poi, avremo un numero 7 diverso sulla maglia, ma con la stessa essenza e lo stesso orgoglio, riservando il precedente per immortalare una storia che non sarà mai dimenticata. Grazie Cristiano!".