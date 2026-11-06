 Portogallo, i convocati di Jesus in Nations League: prima volta senza Ronaldo | Sky Sport
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Portogallo, i convocati di Jesus in Nations League: prima volta senza Ronaldo

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Per i prossimi impegni di Nations, contro Danimarca (sabato 14 novembre) e Galles (martedì 17), il Ct portoghese Jorge Jesus ha chiamato quattro calciatori di Serie A. Nelle prime convocazioni senza più CR7, in attacco c’è Varela del Monza, capocannoniere della Serie A con nove gol. Oltre a Gonçalo Ramos e all’ex milanista Leao, in lista anche il romanista Rodrigo Mora e il laziale Tavares. Assente per squalifica lo juventino Conçeicao. Qui l’elenco dei convocati del Portogallo

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