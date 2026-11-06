Portogallo, i convocati di Jesus in Nations League: prima volta senza Ronaldo
Per i prossimi impegni di Nations, contro Danimarca (sabato 14 novembre) e Galles (martedì 17), il Ct portoghese Jorge Jesus ha chiamato quattro calciatori di Serie A. Nelle prime convocazioni senza più CR7, in attacco c’è Varela del Monza, capocannoniere della Serie A con nove gol. Oltre a Gonçalo Ramos e all’ex milanista Leao, in lista anche il romanista Rodrigo Mora e il laziale Tavares. Assente per squalifica lo juventino Conçeicao. Qui l’elenco dei convocati del Portogallo
- DIOGO COSTA (Porto)
- RUI SILVA (Sporting)
- SAMUEL SOARES (Benfica)
- JOAO CANCELO (Barcellona)
- DIOGO DALOT (Manchester United)
- ALBERTO COSTA (Porto)
- RUBEN DIAS (Manchester City)
- RENATO VEIGA (Villarreal)
- TOMAS ARAUJO (Benfica)
- ANTONIO SILVA (Benfica)
- NUNO TAVARES (Lazio)
- RUBEN NEVES (Al Hilal)
- JOAO PALHINHA (Benfica)
- MATEUS FERNANDES (Tottenham)
- JOAO NEVES (Psg)
- VITINHA (Psg)
- BRUNO FERNANDES (Manchester United)
- BERNARDO SILVA (Real Madrid)
- PEDRO NETO (Chelsea)
- RODRIGO MORA (Roma)
- FRANCISCO TRINCAO (Al Ahli)
- RAFAEL LEAO (Galatasaray)
- GEOVANY QUENDA (Chelsea)
- CARLOS FORBS (Club Brugge)
- JOAO FELIX (Al Nassr)
- GONCALO RAMOS (Milan)
- FABIO SILVA (Borussia Dortmund)
- GUSTAVO VARELA (Monza)