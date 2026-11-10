Introduzione

È ufficialmente terminata l'era di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo in nazionale. In questa sosta, per la prima volta dopo il loro addio, Argentina e Portogallo si ritrovano entrambi senza i rispettivi simboli. L'ultima finestra senza nessuno dei due tra i convocati risaliva al novembre 2018, ma allora si trattava soltanto di una pausa ed entrambi sarebbero tornati a vestire la maglia della propria nazionale. Per tornare a quando né Messi né Ronaldo avevano ancora giocato con la nazionale maggiore, bisogna invece risalire all'estate 2003. Cristiano Ronaldo avrebbe esordito il 20 agosto di quell'anno, nell'amichevole del Portogallo contro il Kazakistan; Messi avrebbe debuttato con l'Argentina soltanto il 17 agosto 2005, contro l'Ungheria. Ma com'era il mondo, dentro e fuori dal campo, prima che iniziasse la loro era in nazionale?

SERIE A, TUTTI I CONVOCATI IN NAZIONALE