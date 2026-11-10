Com'era il mondo prima che iniziasse l'era di Messi e Cristiano Ronaldo in nazionaleritorno al 2003
Introduzione
È ufficialmente terminata l'era di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo in nazionale. In questa sosta, per la prima volta dopo il loro addio, Argentina e Portogallo si ritrovano entrambi senza i rispettivi simboli. L'ultima finestra senza nessuno dei due tra i convocati risaliva al novembre 2018, ma allora si trattava soltanto di una pausa ed entrambi sarebbero tornati a vestire la maglia della propria nazionale. Per tornare a quando né Messi né Ronaldo avevano ancora giocato con la nazionale maggiore, bisogna invece risalire all'estate 2003. Cristiano Ronaldo avrebbe esordito il 20 agosto di quell'anno, nell'amichevole del Portogallo contro il Kazakistan; Messi avrebbe debuttato con l'Argentina soltanto il 17 agosto 2005, contro l'Ungheria. Ma com'era il mondo, dentro e fuori dal campo, prima che iniziasse la loro era in nazionale?
Quello che devi sapere
Juve, United, Real, Bayern e Lione: chi vinceva in Europa
Nell'estate 2003, la Juventus di Marcello Lippi era campione d'Italia per la seconda stagione consecutiva. In Inghilterra aveva trionfato il Manchester United di Alex Ferguson, precedendo l'Arsenal di Wenger. In Spagna il Real Madrid di Vicente Del Bosque aveva conquistato la Liga, mentre in Germania il Bayern Monaco di Ottmar Hitzfeld aveva chiuso davanti allo Stoccarda. In Francia comandava il Lione di Paul Le Guen.
Champions, finale tutta italiana: il Milan batte la Juve ai rigori
Il Milan aveva appena battuto la Juventus in una finale di Champions tutta italiana. Il 28 maggio 2003, a Old Trafford, la squadra di Carlo Ancelotti aveva superato i bianconeri di Marcello Lippi conquistando la sesta Champions League della propria storia. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari, a decidere erano stati i rigori: Dida aveva fermato Trezeguet, Zalayeta e Montero, Buffon aveva risposto parando a Seedorf e Kaladze. Il tiro decisivo di Shevchenko aveva fissato il risultato sul 3-2.
Mourinho allenava il Porto e aveva appena vinto la Coppa Uefa
José Mourinho allenava ancora il Porto e aveva appena conquistato il suo primo trofeo europeo. Il 21 maggio 2003, a Siviglia, i portoghesi avevano battuto il Celtic 3-2 ai supplementari conquistando la Coppa Uefa. In quella squadra giocavano Deco, Maniche e Ricardo Carvalho, e il secondo portiere era Nuno Espirito Santo. La Champions del 2004 e il trasferimento al Chelsea dovevano ancora arrivare: Mourinho stava cominciando a farsi conoscere in tutta Europa.
Il Barcellona riparte da Ronaldinho e dalla Coppa Uefa
Ronaldinho era appena arrivato al Barcellona, ma ad aspettarlo non c’era la Champions League. I blaugrana avevano chiuso la Liga 2002/03 al sesto posto, conquistando soltanto all'ultima giornata un posto in Coppa Uefa. Senza trofei da quattro stagioni, ripartivano da Frank Rijkaard in panchina e dal brasiliano, acquistato dal Psg nel luglio 2003. Altri acquisti noti? Rafa Marquez dal Monaco e Ricardo Quaresma dallo Sporting. Era l'inizio della ricostruzione di una squadra che, anche grazie a Messi, sarebbe tornata ai vertici del calcio europeo.
Beckham lascia il Manchester United, Ronaldo raccoglie la sua numero 7
David Beckham lasciava il Manchester United per unirsi al Real Madrid. Acquistato per 35 milioni di euro, l'inglese raggiungeva Zidane, Figo e Ronaldo il Fenomeno, aggiungendo un'altra stella alla squadra dei Galacticos. A Old Trafford, intanto, la sua numero 7 passava a un diciottenne arrivato dallo Sporting Lisbona: Cristiano Ronaldo. Il 12 agosto, lo United di Alex Ferguson aveva ufficializzato l'acquisto del portoghese per circa 17,5 milioni di euro. Otto giorni dopo sarebbe arrivato anche il debutto con la nazionale maggiore.
Kakà sbarca al Milan: comincia la sua storia in Serie A
Kakà era il nuovo acquisto del Milan campione d'Europa. Nell'agosto 2003, il ventunenne brasiliano arrivava dal San Paolo per circa 8,5 milioni di euro, pronto a contendersi un posto con Rui Costa nella squadra di Carlo Ancelotti. I rossoneri avevano accolto anche Cafu, arrivato a parametro zero dopo sei stagioni alla Roma. Un'estate di cambiamenti anche per le rivali: i giallorossi si rinforzavano con Cristian Chivu dall'Ajax, mentre l'Inter portava a Milano Andy Van der Meyde, anche lui dagli olandesi.
Il Ronaldo del Real Madrid era il Fenomeno, Pallone d'Oro in carica
Il Ronaldo del Real Madrid era ancora il Fenomeno. Nell'estate 2003, il brasiliano aveva appena concluso la sua prima stagione in Spagna dopo il trasferimento dall'Inter dell'agosto precedente. Era il Pallone d'Oro in carica, premiato nel dicembre 2002 dopo aver trascinato il Brasile al quinto titolo mondiale. A Madrid aveva raggiunto Zidane, Figo e Raul, conquistando subito la Liga. Cristiano, invece, come detto era appena arrivato al Manchester United: prima che il suo nome diventasse CR7, per tutti Ronaldo era il brasiliano.
Baggio e Guardiola giocavano insieme, in panchina c'era Mazzone
Roberto Baggio giocava ancora nel Brescia e aveva appena condiviso lo spogliatoio con Pep Guardiola. Nella seconda metà della stagione 2002/03, lo spagnolo era tornato in Lombardia dopo parentesi semestrale alla Roma, ritrovando il numero 10 e, in panchina, Carlo Mazzone. Baggio si preparava a disputare l'ultima stagione della sua carriera: avrebbe salutato il calcio il 16 maggio 2004.
Abramovich comprava il Chelsea di Ranieri
Nell'estate 2003, Roman Abramovich aveva appena acquistato il Chelsea, aprendo una nuova epoca per il club londinese. In panchina c'era Claudio Ranieri, che aveva chiuso la Premier League al quarto posto, conquistando l'accesso ai preliminari di Champions. Con gli investimenti del nuovo proprietario, l'allenatore italiano avrebbe poi portato i Blues al secondo posto nel campionato 2003/04 dietro all’Arsenal, e alla prima semifinale di Champions della loro storia.
Gli altri sport: Rossi vinceva in Honda, Hamilton non aveva debuttato
Lewis Hamilton non aveva ancora esordito in Formula 1: avrebbe debuttato nel 2007, mentre Michael Schumacher inseguiva con la Ferrari il sesto titolo mondiale. Valentino Rossi correva ancora con la Honda, con cui avrebbe conquistato quell'anno il suo quinto Mondiale. Nell'agosto 2003, Jannik Sinner compiva due anni e Roger Federer aveva appena vinto il suo primo Slam a Wimbledon. LeBron James era stato appena scelto dai Cleveland Cavaliers al Draft e doveva ancora giocare la sua prima partita in NBA.
E nella vita comune? L'iPhone non esisteva ancora
Nell'estate 2003, l'iPhone non era ancora stato presentato: Steve Jobs lo avrebbe mostrato al mondo soltanto nel gennaio 2007. I telefonini erano soprattutto Nokia e Motorola, si scriveva con i tasti, ci si mandavano sms e WhatsApp non esisteva. Si facevano gli 'squilli' per essere richiamati e giocare con il telefono significava fare una partita a Snake.
Trump stava per debuttare a The Apprentice
Donald Trump era già un imprenditore famoso, habitué degli incontri di Mike Tyson e delle apparizioni nel wrestling. Il successo televisivo di The Apprentice, però, doveva ancora arrivare: il programma avrebbe debuttato nel gennaio 2004, rendendo celebre il suo "Sei licenziato!".
Si giocava alla PlayStation 2 e l'ultimo GTA era Vice City
La console del momento era la PlayStation 2 e l'ultimo capitolo di Grand Theft Auto era Vice City. San Andreas doveva ancora uscire. Oggi siamo alla PlayStation 5 e sta per uscire GTA VI: nel mezzo, due generazioni di console e tre capitoli principali della saga.
Facebook e YouTube non esistevano ancora
Facebook e YouTube non erano ancora nati. Mark Zuckerberg avrebbe lanciato il suo social nel febbraio 2004, inizialmente riservato agli studenti di Harvard. Per il primo video su YouTube, invece, bisognava aspettare l'aprile 2005.
Netflix spediva dvd per posta
Netflix esisteva già... ma non si guardava in streaming! Negli Stati Uniti era un servizio di noleggio: si sceglievano i film online e si ricevevano i dvd a casa per poi rispedirli dopo averli visti. E pensare che ora hai un catalogo infinito e basta un click.