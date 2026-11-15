Il difensore svizzero torna a disposizione dell'Inter e salterà la gara di Nations League contro la Scozia per un leggero affaticamento muscolare che non preoccupa in casa nerazzurra

A ventiquattr’ore dalla partita contro la Scozia, Manuel Akanji lascia il ritiro della Svizzera e torna a casa. Una decisione presa per precauzione (si attende solo l'ufficialità), dopo che il difensore ha lamentato un leggero affaticamento muscolare. Condizioni che non destano preoccupazione, ma si è preferito in ogni caso non rischiarlo, con Akanji che torna a disposizione dell’Inter. La Svizzera, già aritmeticamente promossa in Lega A in virtù del primo posto nel suo girone, affronterà la Scozia (terza ma con possibilità di scavalcare la Slovenia per accedere agli spareggi) nell’ultima partita del gruppo lunedì alle 20.45.