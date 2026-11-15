Le partite di oggi di Nations League: dove vederle

Oggi, domenica 15 novembre, su Sky e in streaming su NOW, in campo alle 15.00 Cipro-Montenegro (Sky Sport Max) e Lettonia-Armenia (Sky Sport 257); alle 18.00 Bielorussia-Albania (Sky Sport Max) e Finlandia-San Marino (Sky Sport 257). Alle 20.45 appuntamento con Francia-Turchia (Sky Sport Max), il big match Spagna-Inghilterra (Sky Sport Mix e Sky Sport 251) e, su Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche con Croazia-Repubblica Ceca. Belgio-Italia sarà trasmessa in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio