Le partite di oggi di Nations League: dove vederle

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Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su Now

guida tv

Oggi, domenica 15 novembre, su Sky e in streaming su NOW, in campo alle 15.00 Cipro-Montenegro (Sky Sport Max) e Lettonia-Armenia (Sky Sport 257); alle 18.00 Bielorussia-Albania (Sky Sport Max) e Finlandia-San Marino (Sky Sport 257). Alle 20.45 appuntamento con Francia-Turchia (Sky Sport Max), il big match Spagna-Inghilterra (Sky Sport Mix e Sky Sport 251) e, su Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche con Croazia-Repubblica Ceca. Belgio-Italia sarà trasmessa in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio

Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW

Domenica 15 novembre

  • ore 15.00: CIPRO-MONTENEGRO su Sky Sport Max. Telecronaca Luca Pellegrini.
  • ore 15.00: LETTONIA-ARMENIA su Sky Sport 257. Telecronaca Matteo Migliori
  • ore 18.00: BIELORUSSIA-ALBANIA su Sky Sport Max. Telecronaca Giovanni Cristiano
  • ore 18.00: FINLANDIA-SAN MARINO su Sky Sport 257 Telecronaca Andrea Voria
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Marco Nosotti, Gianfranco Teotino e Beppe Bergomi
  • ore 20.45: FRANCIA-TURCHIA su Sky Sport Max. Telecronaca Matteo Marceddu, Diretta Gol Daniele Barone
  • ore 20.45: SPAGNA-INGHILTERRA su Sky Sport Mix e Sky Sport 251. Telecronaca Stefano Borghi, Diretta Gol Filippo Benincampi
  • ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio

CROAZIA-REPUBBLICA CECA

  • A mezzanotte (differita): BELGIO-ITALIA su Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi 

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