Le partite di oggi di Nations League: dove vederle

Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su Nowguida tv
Oggi, domenica 15 novembre, su Sky e in streaming su NOW, in campo alle 15.00 Cipro-Montenegro (Sky Sport Max) e Lettonia-Armenia (Sky Sport 257); alle 18.00 Bielorussia-Albania (Sky Sport Max) e Finlandia-San Marino (Sky Sport 257). Alle 20.45 appuntamento con Francia-Turchia (Sky Sport Max), il big match Spagna-Inghilterra (Sky Sport Mix e Sky Sport 251) e, su Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche con Croazia-Repubblica Ceca. Belgio-Italia sarà trasmessa in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio
Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Domenica 15 novembre
- ore 15.00: CIPRO-MONTENEGRO su Sky Sport Max. Telecronaca Luca Pellegrini.
- ore 15.00: LETTONIA-ARMENIA su Sky Sport 257. Telecronaca Matteo Migliori
- ore 18.00: BIELORUSSIA-ALBANIA su Sky Sport Max. Telecronaca Giovanni Cristiano
- ore 18.00: FINLANDIA-SAN MARINO su Sky Sport 257 Telecronaca Andrea Voria
- Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Marco Nosotti, Gianfranco Teotino e Beppe Bergomi
- ore 20.45: FRANCIA-TURCHIA su Sky Sport Max. Telecronaca Matteo Marceddu, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 20.45: SPAGNA-INGHILTERRA su Sky Sport Mix e Sky Sport 251. Telecronaca Stefano Borghi, Diretta Gol Filippo Benincampi
- ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
CROAZIA-REPUBBLICA CECA
- A mezzanotte (differita): BELGIO-ITALIA su Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi