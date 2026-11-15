Ultimo impegno dell'Italia nella fase a gironi della Nations League: stasera gli Azzurri in campo allo stadio Re Baldovino di Bruxelles contro il Belgio. Studio pre e post partita su Sky e NOW dalle 20 e dalle 22.45 (partita in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio)

Ultimo incontro del girone di Nations League per l'Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri affrontano oggi, domenica 15 novembre (alle ore 20.45), a Bruxelles, il Belgio . L'arbitro sarà il norvegese Espen Eskås. Connazionali gli assistenti Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland, quarto ufficiale Sigurd Kringstad. Al var il tedesco Christian Dingert, avar Kristoffer Hagenes.

Belgio-Italia: i precedenti

I precedenti Italia-Belgio della Nazionale sono 27: gli Azzurri hanno ottenuto 17 vittorie, contro 5 pareggi e 5 successi belgi. L’ultimo confronto disputato è lo 0-2 del 25 settembre 2026 a Roma. La storia della sfida comprende amichevoli, Mondiali, Europei e Nations League.