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Belgio-Italia, dove vedere la partita di Nations League in tv e streaming

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Ultimo impegno dell'Italia nella fase a gironi della Nations League: stasera gli Azzurri in campo allo stadio Re Baldovino di Bruxelles contro il Belgio. Studio pre e post partita su Sky e NOW dalle 20 e dalle 22.45 (partita in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio)

Ultimo incontro del girone di Nations League per l'Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri affrontano oggi, domenica 15 novembre (alle ore 20.45), a Bruxelles, il Belgio. L'arbitro sarà il norvegese Espen Eskås. Connazionali gli assistenti Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland, quarto ufficiale Sigurd Kringstad. Al var il tedesco Christian Dingert, avar Kristoffer Hagenes.

Belgio-Italia: i precedenti

I precedenti Italia-Belgio della Nazionale sono 27: gli Azzurri hanno ottenuto 17 vittorie, contro 5 pareggi e 5 successi belgi. L’ultimo confronto disputato è lo 0-2 del 25 settembre 2026 a Roma. La storia della sfida comprende amichevoli, Mondiali, Europei e Nations League.

Pre partita dalle 20 su Sky

La partita Belgio-Italia sarà trasmessa in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio e NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi. 

Appuntamento con lo studio pre e post partita: dalle 20 e dalle 22.45 in compagnia di Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Marco Nosotti, Gianfranco Teotino e Beppe Bergomi.

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