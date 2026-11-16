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Italia, il gruppo è la certezza da cui può ripartire la Nazionale di Mancini

video analisi

L'Italia non riesce a qualificarsi per i quarti di Nations League, nello studio post partita a Sky Sport 24 (con Bergomi, Teotino, Baldaccini e Nosotti) si analizzano le certezze da cui Mancini può ripartire nonostante il ko in Belgio: prima di tutto il gruppo unito (che sarà la base del nuovo ciclo azzurro), i giovani su cui lavorare per il futuro, essere riusciti a scrollarsi di dosso le scorie dell'ultima mancata qualificazione al Mondiale. Guarda il VIDEO

BELGIO-ITALIA 4-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICHE

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