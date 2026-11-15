Stavolta sbaglio davvero tante scelte. Sia quelle della formazione iniziale, rinnegate alla fine del primo tempo con la sostituzione di Fagioli e Pisilli; sia la collocazione di alcuni giocatori fuori ruolo, come lo stesso Pisilli schierato da ala destra; come pure il passaggio al 343 con la rinuncia a Tonali e una mediana a due – Barella e Doumbia – che non garantisce alla squadra alcuna copertura e la espone a continui contropiede. Ovvio che non sia solo colpa sua – molti giocatori sono apparsi stanchi e deconcentrati – e che il suo lavoro fino ad oggi debba essere considerato di grande livello. Ma la partita in questione poteva finire anche con un punteggio più pesante di questo terribile 1-4