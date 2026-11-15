Introduzione
L'Italia subisce un pesante 4-1 contro il Belgio e non si qualifica per la fase finale della Nations League. Quasi tutte insufficienti le prestazioni degli azzurri, si salvano Donnarumma, Pio, Cisse e Vergara. I voti e i giudizi di Stefano De Grandis
Quello che devi sapere
Gianluigi Donnarumma - voto 6,5
Nel primo tempo vede avversari spuntare da ogni angolo dell’area. E fa fatica a opporre resistenza. Eppure toglie letteralmente dall’angolo della sua porta un tiro a botta sicura di De Bruyne omaggiato da un regalo di Natale anticipato da Bastoni. E nella ripresa stoppa da campione De Bruyne. E’ il meno colpevole di una difesa svagata. RESILIENTE
Michael Kayode - voto 5,5
E’ suo l’assist per il momentaneo vantaggio di Esposito, come anche una chiusura tutta muscoli sull’ennesima fuga di Doku. Ma se il Belgio nel primo tempo crea il break soprattutto sulla sua fascia, chiaro che la catena azzurra di destra, quella formata da Kayode e Pisilli, non sia esente da colpe. DISORDINATO
Giorgio Scalvini - voto 4,5
In difficoltà assieme a tutto il reparto arretrato dell’Italia, è uno dei birilli scansati da Doku nello slalom del terzo gol. Ma Bastoni al suo fianco non è la guida azzurra che tutti hanno imparato a conoscere. E faticano, insieme, a gestire una continua inferiorità numerica. IMBALLATO
Alessandro Bastoni - voto 4
Non è tanto per la palla regalata a De Bruyne, che solo una prodezza di Donnarumma evita si trasformi nel quarto gol belga, ma per tutto il primo tempo giocato in apnea. Contro gli attaccanti veloci del Belgio, Bastoni è sempre in ritardo. Arranca su De Ketelaere; si oppone male a tutte le iniziative rosse; e chiude peggio, prima e durante lo slalom vincente di Doku. Nella ripresa riesce a mettere qualche toppa. Ma viene graziato da un possibile rigore e mostra la peggior immagine mostrata nell’epoca Mancini 2.0. VAGABONDO
Riccardo Calafiori - voto 5
Ha sulla coscienza il gol del sorpasso belga, quando perde l’equilibrio in area su un angolo avversario e poi dopo il gol subito protesta per un fallo inesistente. E non era sembrato innocente nemmeno in occasione del gol del preggio. Gioca come sempre a testa alta quando sostiene l’azione offensiva; ma non lotta a testa bassa per difendere. DISATTENTO
Nicolò Barella - voto 5
Avvia l’azione che porta al vantaggio dell’Italia, ma poi scompare, asfissiato dalla pressione e dalla manovra del centrocampo avversario. La sua tecnica non riesce ad emergere in una partita troppo sofferta dal punto di vista fisico. Aiuta poco a contenere le ondate avversarie che si abbattono sulla fianco destro dell’Italia, e nella ripresa, nella mediana a due con Doumbia, non offre una regia equilibrata, favorendo contropiedi in serie. INVISIBILE
Sandro Tonali - voto 5
Prova a opporre la sua grinta al migliore palleggio belga, ma dopo la sofferenza del primo tempo non riesce a guidare la reazione azzurra nemmeno in avvio di ripresa. E deve lasciare il campo a Cisse e al cambio di sistema di gioco. Senza di lui, in ogni caso, la squadra perde equilibrio, capacità di contrasto, e si espone a ripartenze e a occasioni di gol continue. FRASTORNATO
Nicolò Fagioli - voto 5
Ha la sfortuna, e forse la complicità, di far parte del centrocampo più sofferente della attuale edizione azzurra della Nations League. Nel primo tempo non la becca mai. Ma paga lui, in realtà, le colpe di un intero settore mediano. DELUDENTE
Niccolò Pisilli - voto 5
Schierato sulla fascia, come laterale alto di destra, ha l’attenuante di dover ricoprire un ruolo che non è nelle sue corde e che di fatto non interpreta mai nella squadra di club. Non aiuta Kayode nel lavoro della catena di destra e non combina nulla in attacco, ad eccezione di un buon colpo di testa. RIMANDATO
Pio Esposito - voto 6
E’ l’unico, a salvarsi, con Donnarumma, se non altro per il bel gol che gli permette – con 10 centri in 15 partite – di continuare la rincorsa al record di gol in nazionale, ancora appartenente a Gigi Riva. E avrebbe potuto avvicinarsi ancora se non avesse fallito allo scadere un calcio di rigore. In generale l’ha presa poco. Ma non è stato mai aiutato. SPRECATO
Luca Koleosho - voto 5,5
Non combina nulla di rilevante. Eppure sembra il più guizzante tra gli azzurri, almeno nelle iniziative che comunque non portano a nulla. Tanto è vero che Mancini lo tieme in campo per 75 minuti, e lo sostituisce per ultimo. Ma anche lui è più funo che sostanza. VOGLIOSO
Federico Dimarco - voto 5,5
Entra e prova a dare una mano e un po’ di mestiere sulla fascia sinistra, ma senza gloria. E con lui in campo, nel 343, la squadra continua incessantemente a subire contropiedi che potevano portare a un passivo addirittura più ampio. Partecipa quindi al disastro generale. OPACO
Issa Doumbia - voto 5
Mancini in difficoltà lo infila in campo sperando di appoggiarsi alla sua forza fisica. Ma lui è un incursore obbligato, nel 343, a giocare davanti alla difesa. Dove perde tutto il plus della sua esuberanza fisica. Non riesce a regalare uno dei suoi strappi e non copre la difesa. DISPERSO
Marco Palestra - voto 5,5
Nel tentativo di trovare spunti, con lui e Dimarco, Mancini vara il 343. Ma l’Italia perde sostanza e anche equilibrio. E lui, che nelle aspettative in prospettiva doveva impadronirsi della fascia destra della nazionale, non riesce a incidere. INCONSISTENTE
Alphadjo Cisse - voto 6,5
Spensierato e spavaldo, alla fine è quello che fa le cose migliori. Prova a saltare l’uomo e riesce anche ad andare al tiro, provocando il mani che determina il rigore a favore dell’Italia. E’ vivo fino alla fine, segna anche un gol, seppure in chiaro fuorigioco. Ma uno contro tutti non poteva farcela. TENACE
Antonio Vergara - voto 6
Avrebbe forse meritato di giocare dall’inizio per quanto aveva proposto nelle precedenti uscite in azzurro. Ma questa volta il CT gli preferisce Pisilli, e Vergara mette un po’ di elettricità, e una bella girata verso la porta, nei quindici minuti che gli vengono concessi. INCOLPEVOLE
Ct Roberto Mancini - voto 4
Stavolta sbaglio davvero tante scelte. Sia quelle della formazione iniziale, rinnegate alla fine del primo tempo con la sostituzione di Fagioli e Pisilli; sia la collocazione di alcuni giocatori fuori ruolo, come lo stesso Pisilli schierato da ala destra; come pure il passaggio al 343 con la rinuncia a Tonali e una mediana a due – Barella e Doumbia – che non garantisce alla squadra alcuna copertura e la espone a continui contropiede. Ovvio che non sia solo colpa sua – molti giocatori sono apparsi stanchi e deconcentrati – e che il suo lavoro fino ad oggi debba essere considerato di grande livello. Ma la partita in questione poteva finire anche con un punteggio più pesante di questo terribile 1-4
Le pagelle del Belgio
- Lammens 7
- Castagne 6
- Ngoy 6,5
- Mechele 6
- De Cuyper 7
- Tielemans 7
- Lavia 7,5
- Moreira 7
- De Bruyne 7,5
- Doku 8
- De Ketelaere 7
Subentrati:
- Raskin s.v.
- Lukebakio s.v.
- Troassard s.v.
- Theate s.v.
- Godts s.v.
Allenatore: van Bommel 7,5