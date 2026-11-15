Belgio-Italia 4-1: video, gol e highlights della partita di Nations League

Finisce l'avventura in Nations League degli Azzurri, travolti 4-1 a Bruxelles e terzi nel girone alle spalle della Francia e proprio del Belgio. Chance in avvio per Fagioli e Pisilli, poi è Donnarumma a superarsi. Il vantaggio lo firma ancora Pio Esposito servito da Kayode, ma gli Azzurri incassano tre gol in 11 minuti firmati da De Cuyper, Ngoy e Doku. Donnarumma nega il poker a De Bruyne, De Ketelaere colpisce una traversa prima del 4-1 di Moreira. E nel recupero Esposito sbaglia un rigore

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