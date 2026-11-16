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Nations League, i risultati in diretta LIVE di oggi

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Si chiude il gruppo 2 della Lega A: in campo Germania-Olanda e Grecia-Serbia. Nella Lega B la Svizzera già promossa sfida la Scozia, che si gioca a distanza il posto playoff con la Slovenia impegnata in Macedonia del Nord. Cinque le gare disputate nel pomeriggio: pari della Slovacchia, promossa nella Lega B come l'Islanda che regola il Lussemburgo. Vincono e sperano Far Oer ed Estonia. Per non perdersi nulla c'è Diretta Gol su Sky Sport Calcio

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