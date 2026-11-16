Nations League, i risultati in diretta LIVE di oggi

Si chiude il gruppo 2 della Lega A: in campo Germania-Olanda e Grecia-Serbia. Nella Lega B la Svizzera già promossa sfida la Scozia, che si gioca a distanza il posto playoff con la Slovenia impegnata in Macedonia del Nord. Cinque le gare disputate nel pomeriggio: pari della Slovacchia, promossa nella Lega B come l'Islanda che regola il Lussemburgo. Vincono e sperano Far Oer ed Estonia. Per non perdersi nulla c'è Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- GERMANIA-OLANDA (ore 20.45)
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- GRECIA-SERBIA (ore 20.45)
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- MACEDONIA DEL NORD-SLOVENIA (ore 20.45)
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- SVIZZERA-SCOZIA (ore 20.45)
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- ISOLE FAR OER-MOLDAVIA 1-0 (giocata alle 16)
24' Samuelsen
- KAZAKISTAN-SLOVACCHIA 2-2 (giocata alle 16)
29' Chesnokov (K), 56' Bozenik (S), 65' Vorogovskiy (K), 90'+5' Kapralik (S)
- ESTONIA-BULGARIA 2-1 (giocata alle 18)
8' Kristal (E), 45'+1' Kovachev (B), 60' Palumets (E)
- ISLANDA-LUSSEMBURGO 3-0 (giocata alle 18)
25' Willumsson, 37' rig. Gudjohnsen, 50' Ellertsson
- GIBILTERRA-MALTA (ore 20.45)
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- LITUANIA-LIECHTENSTEIN 2-1 (giocata alle 18)
16' Jankauskas (LIT), 50' rig. Ruzgis (LIT), 60' Sele (LIE)