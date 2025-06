Alla Munich Arena la finale di Nations League tra Portogallo e Spagna, con l'attesa sfida a distanza tra Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal. Martinez con Vitinha a centrocampo, ancora panchina per Leao. De La Fuente risponde con l’altro centrocampista del Psg, Fabian Ruiz, titolare e il tridente Yamal-Oyarzabal-Nico Williams. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in straming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD