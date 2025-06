Il 13 luglio del 2007, quando il 22enne Ronaldo era già uno dei giocatori più forti del mondo e stava per cominciare la stagione che gli avrebbe regalato la prima delle sue 5 Champions, nasceva a Barcellona Lamine Yamal, il fuoriclasse del futuro. Domenica, a Monaco e in diretta su Sky, si sfideranno per la prima e forse unica volta in finale di Nations, in una sorta di passaggio di consegne