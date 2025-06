Nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League Spagna-Portogallo, Cristiano Ronaldo sul suo futuro: "Ho avuto offerte per giocare il mondiale per club, ma ora vivo il presente e non penso al futuro. Magari domani mi sveglio e dico che non ho più voglia di giocare ma in questo momento non è così. Mi aspetta una finale, ho segnato, me la sto godendo... poi vediamo cosa succederà" CRISTIANO RONALDO: TUTTI I RECORD IN CARRIERA

Nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League Spagna-Portogallo, Cristiano Ronaldo, che nella semifinale vinta contro la Germania ha segnato il gol numero 137 con la sua nazionale, su Yamine Yamal: "Sta facendo le cose molto bene. È aiutato tanto da club e nazionale. Ha qualità molto grandi, deve crescere tranquillamente senza tanta pressione. Il talento non gli manca. Secondo me il pallone d'oro dovrebbe vincerlo chi ha vinto la Champions, ma lui nei prossimi 4 o 5 anni lo vincerà sicuramente". E sulle voci di esonero del ct del Portogallo Roberto Martinez in caso di sconfitta contro la Spagna: "Se arrivi in finale è strano essere messi in discussione. Siamo molto felici del suo lavoro, si è integrato molto bene imparando anche la lingua. Per me contano i risultati, e questi sono molto positivi".

"Non sto pensando al futuro" "Ho avuto offerte per giocare il Mondiale per Club. Ma ora vivo il presente e non penso al futuro - ha dichiarato Ronaldo-. Mi sto godendo il momento, magari domani mi sveglio e dico che non ho più voglia di giocare ma in questo momento non è così. Mi aspetta una finale, ho segnato, me la sto godendo... poi vediamo cosa succederà".