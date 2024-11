Introduzione

Prima serata della pausa nazionali di novembre: non solo azzurri in campo, ma tante altre partite e tanti giocatori della Serie A impegnati. L'Italia batte il Belgio e conquista i quarti di Nations League aritmeticamente, solo pari per la Francia con Israele. L'Inghilterra batte la Grecia e la aggancia in classifica, mentre la Finlandia perde (con Pohjanpalo che fallisce un rigore). Poker della Norvegia e vittoria dell'Austria. Qui tutti i risultati e il rendimento dei giocatori del campionato italiano

BELGIO-ITALIA, TUTTO SULLA PARTITA - CLASSIFICHE