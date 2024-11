Introduzione

L'Italia di Luciano Spalletti perde a San Siro 3-1 contro la Francia e cede il primo posto nel gruppo 2 della Lega A di Nations League. Italia e Francia chiudono entrambe a 13 punti ma la nazionale di Deschamps passa da prima ai quarti di finale grazie alla migliore differenza reti. Come successo all'andata, transalpini subito in vantaggio al 2' con l'ex Juventus Rabiot con un preciso colpo di testa. La reazione azzurra tarda ad arrivare e la Francia raddoppia al 33' con una perfetta punizione a giro di Digne che colpisce l'incrocio e finisce sulla schiena di Vicario prima di terminare in porta per il 2-0. L'Italia reagisce e al 35' Cambiaso chiude al meglio una perfetta azione di Dimarco sulla corsia opposta per l'1-2. La sconfitta con un solo gol di scarto basterebbe all'Italia per chiudere in vetta ma al 65' è ancora Rabiot, sempre di testa, a portare i Blues sul 3-1. L'ennesimo gol da palla inattiva: tranne il gol dell’andata contro la Francia, gli altri 7 gol subiti dall’Italia in questa Nations sono arrivati tutti da calcio piazzato. Di seguito voti e giudizi...