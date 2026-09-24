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Nations LeagueGiornata 1 - giovedì 24 settembre 2026Giornata 1 - gio 24 set
Fine
Olanda
Gakpo C. 90' + 2'
1 - 1
Germania
Nmecha F. 32'
Olanda
Gakpo C. 90' + 2'
1 - 1 Germania
Nmecha F. 32'
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Olanda-Germania 1-1: video, gol e highlights

Finisce in parità la sfida della Johan Crujiff Arena tra gli esordienti Xavi e Klopp. Olanda e Germania impattano sull'1-1 una sfida bella e intensa. Nel primo tempo gol annullato a Van Dijk, poi la Germania la sblocca con Nmecha non senza polemiche (Brobbey a terra). Nella ripresa l'Olanda spinge, Ter Stegen para, Meerdink colpisce un palo ma al 92' la pareggia Gakpo

NATIONS LEAGUE, LA 1^ GIORNATA: RISULTATI - CLASSIFICHE