Finisce in parità la sfida della Johan Crujiff Arena tra gli esordienti Xavi e Klopp. Olanda e Germania impattano sull'1-1 una sfida bella e intensa. Nel primo tempo gol annullato a Van Dijk, poi la Germania la sblocca con Nmecha non senza polemiche (Brobbey a terra). Nella ripresa l'Olanda spinge, Ter Stegen para, Meerdink colpisce un palo ma al 92' la pareggia Gakpo

NATIONS LEAGUE, LA 1^ GIORNATA: RISULTATI - CLASSIFICHE