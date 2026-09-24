 Nations League 2026, risultati e gol delle partite di oggi in diretta live | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Nations League, i risultati in diretta live di oggi: in campo Portogallo e Norvegia

Nations League fotogallery
8 foto

Si apre ufficialmente la Nations League 2026/27. La prima squadra a strappare i tre punti in quest'edizione è Malta nella Lega D (2-1 contro Andorra), ora altre sette partite in contemporanea (tra cui il Portogallo che ospita il Galles). Diretta Gol è in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

OLANDA-GERMANIA LIVE

Calcio: altre fotogallery

10 giocatori da tenere d'occhio in Nations League

LA SCHEDE

Alcuni sono giovanissimi, altri hanno qualche anno in più ma sono pronti al loro esordio assoluto...

10 foto

Juve Stabia penalizzata: la nuova classifica di B

Serie B

La Juve Stabia è stata penalizzata di due punti. Lo ha annunciato la FIGC tramite un comunicato...

22 foto

Quanto vale economicamente la Nations League?

Nations League

La Uefa riconosce un premio di partecipazione a tutte le nazionali e un premio aggiuntivo a...

8 foto

Le probabili formazioni di Olanda-Germania

Nations League

Olanda e Germania iniziano il loro cammino in Nations League con due nuovi commissari tecnici:...

24 foto

Pio-Kean in coppia contro il Belgio? Le probabili

Nations League

Nell'ultimo allenamento a Coverciano il ct Mancini ha provato a lungo la coppia Pio...

12 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza