Nations League, i risultati in diretta live di oggi: in campo Portogallo e Norvegia
Si apre ufficialmente la Nations League 2026/27. La prima squadra a strappare i tre punti in quest'edizione è Malta nella Lega D (2-1 contro Andorra), ora altre sette partite in contemporanea (tra cui il Portogallo che ospita il Galles). Diretta Gol è in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- OLANDA-GERMANIA 0-0 LIVE
- SERBIA-GRECIA 1-0 LIVE
4' Zivkovic
- NORVEGIA-DANIMARCA 2-0 LIVE
14' Bobb, 18' Haaland
- PORTOGALLO-GALLES 1-0 LIVE
22' Joao Felix
- AUSTRIA-ISRAELE 0-0 LIVE
- KOSOVO-IRLANDA 0-0 LIVE
- LIECHTENSTEIN-LITUANIA 0-0 LIVE
- ANDORRA-MALTA 1-2 (giocata alle 18)
17' Lopez (A), 36' Cardona (M), 81' Teuma