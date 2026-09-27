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Nations LeagueGiornata 2 - domenica 27 settembre 2026Giornata 2 - dom 27 set
Fine
Serbia
Jovic L. 46'
1 - 2
Olanda
Meerdink M. 30' (Rig.), 69'
Serbia
Jovic L. 46'
1 - 2 Olanda
Meerdink M. 30' (Rig.), 69'
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Serbia-Olanda 1-2: video, gol e highlights

Dopo il pareggio casalingo contro la Germania, l'Olanda ottiene la prima vittoria in questa Nations League battendo la Serbia a Belgrado 2-1. Al 30' Oranje in vantaggio grazie a un calcio di rigore realizzato da Meerdink. I padroni di casa reagiscono e trovano il pari al primo minuto della ripresa con Jovic, ma al 69' ancora Meerdink segna la sua doppietta personale e regala il successo all'Olanda

I RISULTATI