Scontro al vertice del gruppo 4 della Lega A di Nations League: si affrontano Norvegia e Portogallo. La squadra di Solbakken ha battuto 3-2 la Danimarca nel match d'esordio con doppietta di Haaland, la nazionale di Jorge Jesus ha sconfitto 1-0 il Galles grazie a Cristiano Ronaldo che va in panchina, al suo posto gioca Gonçalo Ramos. Haaland al centro dell'attacco dei norvegesi. Diretta su Sky Sport Uno e TV8 e in streaming su NOW alle 20.45

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