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Nations LeagueGiornata 2 - domenica 27 settembre 2026Giornata 2 - dom 27 setUllevaal Stadion
Norvegia
20:45
Portogallo
Norvegia20:45 Portogallo
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Norvegia-Portogallo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Scontro al vertice del gruppo 4 della Lega A di Nations League: si affrontano Norvegia e Portogallo. La squadra di Solbakken ha battuto 3-2 la Danimarca nel match d'esordio con doppietta di Haaland, la nazionale di Jorge Jesus ha sconfitto 1-0 il Galles grazie a Cristiano Ronaldo che va in panchina, al suo posto gioca Gonçalo Ramos. Haaland al centro dell'attacco dei norvegesi. Diretta su Sky Sport Uno e TV8 e in streaming su NOW alle 20.45

RISULTATI LIVE

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Aursnes; Ødegaard, Berge, Berg; Nusa, Haaland, Schjelderup. Ct. Solbakken

 

PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; J. Neves, Palinha; Pedro Neto, Joao Felix, Conceiçao, Gonçalo Ramos. Ct. Jorge Jesus

LIVE

La formazione della Norvegia in grafica

La formazione del Portogallo in grafica

Le formazioni ufficiali

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Aursnes; Ødegaard, Berge, Berg; Nusa, Haaland, Schjelderup. Ct. Solbakken

PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; J. Neves, Palinha; Pedro Neto, Joao Felix, Conceiçao, Gonçalo Ramos. Ct. Jorge Jesus

Statistiche e curiosità

Nel tridente offensivo Cristiano Ronaldo dovrebbe partire ancora da titolare al centro dell'attacco per incrementare il suo record di 146 gol in nazionale

I numeri di Haaland con la maglia della Norvegia

La Norvegia dovrà fare a meno dello squalificato David Wolfe, espulso nel corso del secondo tempo della sfida con la Danimarca. In attacco il punto di riferimento assoluto sarà Erling Haaland, arrivato all'incredibile cifra di 64 reti in 56 presenze in nazionale

Il nuovo corso del Portogallo con Jesus Ct

La Seleção das Quinas ha iniziato un nuovo capitolo tecnico sotto la guida dell'esperto Jorge Jesus, subentrato a Roberto Martínez. Il successo di misura contro il Galles firmato da João Félix ha regalato i primi tre punti della nuova gestione, confermando la solidità di una rosa ricca di talento che ha vinto tre delle ultime quattro partite disputate.

Portogallo vincitore dell'ultima Nations League

Portogallo si presenta da campione in carica della Nations League, trofeo alzato nella finale del 2024-25 contro la Spagna dopo la vittoria già conquistata nella prima edizione del 2018-19

I numeri della Norvegia in Nations League

Il successo per 3-2 all'esordio contro la Danimarca ha confermato l'eccellente ruolino di marcia degli scandinavi in Nations League, dove vantano 15 vittorie nelle 25 gare disputate. L'unico precedente vincente contro il Portogallo risale però al lontano settembre 2010.

Il momento positivo della Norvegia

La Norvegia vive un momento di grande slancio ed entusiasmo. Promossa per la prima volta nella massima serie della competizione grazie al primo posto nel girone di Lega B ottenuto nel 2024-25, la formazione guidata da Ståle Solbakken è reduce da un ottimo Mondiale concluso ai quarti di finale contro l'Inghilterra