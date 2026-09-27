Nations League, i risultati LIVE di oggi: l'Olanda vince in Serbia
Al via la 2^ giornata della Nations League. Nella Lega A l'Olanda vince 2-1 in Serbia con doppietta di Meerdink. La Danimarca batte il Galles 2-0, a segno il laziale Isaksen. Nella Lega B l'Austria supera 3-1 il Kosovo, inutile il gol di Zhegrova su rigore. Nella Lega D finiscono in parità Gibilterra-Andorra e Lituania-Azerbaijan. Stasera LIVE su Sky Norvegia-Portogallo e Germania-Grecia, per non perdersi nulla c'è Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- SERBIA-OLANDA 1-2
30' rig., 69' Meerdink (O), 46' Jovic (S)
- GERMANIA-GRECIA (ore 20.45)
- Diretta su Sky Sport 255 e Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- DANIMARCA-GALLES 2-0
53' aut. Davies, 66' Isaksen
- NORVEGIA-PORTOGALLO (ore 20.45)
- Diretta su Sky Sport Uno e Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- AUSTRIA-KOSOVO 3-1
23' Affengruber (A), 45'+2 Adamu (A), 61' Chukwuemeka (A), 83' rig. Zhegrova (K)
- ISRAELE-IRLANDA (ore 20.45)
- Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- GIBILTERRA-ANDORRA 0-0
- LITUANIA-AZERBAIGIAN 1-1
9' rig. Kucys (L), 14' Emreli (A)