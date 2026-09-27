 Nations League 2026, risultati e gol delle partite di oggi in diretta live | Sky Sport
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Nations League, i risultati LIVE di oggi: l'Olanda vince in Serbia

2^ GIORNATA fotogallery
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Al via la 2^ giornata della Nations League. Nella Lega A l'Olanda vince 2-1 in Serbia con doppietta di Meerdink. La Danimarca batte il Galles 2-0, a segno il laziale Isaksen. Nella Lega B l'Austria supera 3-1 il Kosovo, inutile il gol di Zhegrova su rigore. Nella Lega D finiscono in parità Gibilterra-Andorra e Lituania-Azerbaijan. Stasera LIVE su Sky Norvegia-Portogallo e Germania-Grecia, per non perdersi nulla c'è Diretta Gol su Sky Sport Calcio

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