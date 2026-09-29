Nations LeagueGiornata 2 - martedì 29 settembre 2026Giornata 2 - mar 29 set
Fine
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Spagna-Croazia 4-1: Yamal incanta ancora con due gol, segnano anche Pubill e Nico
Non conosce battute d'arresto la Spagna (40 gare senza sconfitte) che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. La Croazia prova a reagire e trova il pari al 28' con Beljo. I campioni del mondo di nuovo avanti dopo 3' con Pubill. Nella ripresa la nazionale di Bilic attacca ma Yamal spegne le speranze croate con il 3-1. Nico Williams arrotonda per il 4-1 finale