 Nations League 2026, risultati e gol delle partite di oggi in diretta live | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Nations League, i risultati in diretta live di oggi

Nations League fotogallery
10 foto

Oltre a Spagna-Croazia (in diretta su Sky Sport Arena) torna in campo anche l’Inghilterra, impegnata contro la Repubblica Ceca (diretta su Sky Sport 251). Tutti gli altri match su Diretta Gol: Bulgaria-Estonia, Lussemburgo-Islanda, San Marino-Albania, Scozia-Svizzera, Slovacchia-Kazakistan e Slovenia-Macedonia del Nord. Pari tra Finlandia e Bielorussia (0-0) e in Moldavia-Far Oer (1-1)

SPAGNA-CROAZIA LIVE

Calcio: altre fotogallery

Raspadori lascia il ritiro: news verso la Francia

Nations League

Il giorno dopo la bella vittoria sulla Turchia, l'Italia inizia a proiettarsi verso la prossima...

8 foto

Raspadori ko: i convocati dell'Italia

Nazionale

Dopo Zaniolo, l'Italia perde un altro pezzo in attacco: anche Raspadori lascia il ritiro della...

38 foto

Nations League, i risultati LIVE

Nations League

Oltre a Spagna-Croazia (in diretta su Sky Sport Arena) torna in campo anche l’Inghilterra,...

10 foto

Parma, è ufficiale: Gilardino nuovo allenatore

Serie A

Il Parma ha ufficializzato l'ingaggio di Alberto Gilardino come nuovo allenatore, al posto...

8 foto

Bologna, Darmian si allena con la squadra

Calciomercato

Matteo Darmian si allena con il Bologna. L'ex interista, che andrebbe a sostituire l'infortunato...

34 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza