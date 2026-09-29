Oltre a Spagna-Croazia (in diretta su Sky Sport Arena) torna in campo anche l’Inghilterra, impegnata contro la Repubblica Ceca (diretta su Sky Sport 251). Tutti gli altri match su Diretta Gol: Bulgaria-Estonia, Lussemburgo-Islanda, San Marino-Albania, Scozia-Svizzera, Slovacchia-Kazakistan e Slovenia-Macedonia del Nord. Pari tra Finlandia e Bielorussia (0-0) e in Moldavia-Far Oer (1-1)
- REPUBBLICA CECA-INGHILTERRA
Diretta su Sky Sport 251
- SPAGNA-CROAZIA
Diretta su Sky Sport Arena
- SCOZIA-SVIZZERA
Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- SLOVENIA-MACEDONIA DEL NORD
Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- SAN MARINO-ALBANIA
Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- SLOVACCHIA-KAZAKISTAN
Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- BULGARIA-ESTONIA
Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- LUSSEMBURGO-ISLANDA
Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- FINLANDIA-BIELORUSSIA 0-0 (giocata alle 18)
- MOLDAVIA-FAR OER 1-1 (giocata alle 18)
- 26' rig. Davidsen (F), 66' Perciun (M)