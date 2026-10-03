La nazionale di Tuchel domina in Croazia e vince 7-0 una gara che non è mai stata in equilibrio. Inglesi già in vantaggio dopo 8' con Kane. Raddoppio al 21' di Bellingham. Prima del break arrivano le reti anche di Gordon e Saka. A inizio ripresa, la Croazia prova a scuotersi ma l'Inghilterra spegne qualsiasi velleità dei padroni di casa segnando il 5-0 con Kane. La doppietta di Saka fa 6-0. Rogers segna il settimo. Inghilterra a 6 punti, la Croazia resta a quota 3

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