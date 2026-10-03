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Nations LeagueGiornata 3 - sabato 3 ottobre 2026Giornata 3 - sab 3 ott
Fine
Croazia
0 - 7
Inghilterra
Kane H. 8', 53'Bellingham J. 21'Gordon A. 39'Saka B. 45', 68'Rogers M. 87'
Croazia0 - 7 Inghilterra
Kane H. 8', 53'Bellingham J. 21'Gordon A. 39'Saka B. 45', 68'Rogers M. 87'
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Croazia-Inghilterra 0-7: video, gol e highlights

La nazionale di Tuchel domina in Croazia e vince 7-0 una gara che non è mai stata in equilibrio. Inglesi già in vantaggio dopo 8' con Kane. Raddoppio al 21' di Bellingham. Prima del break arrivano le reti anche di Gordon e Saka. A inizio ripresa, la Croazia prova a scuotersi ma l'Inghilterra spegne qualsiasi velleità dei padroni di casa segnando il 5-0 con Kane. La doppietta di Saka fa 6-0. Rogers segna il settimo. Inghilterra a 6 punti, la Croazia resta a quota 3

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