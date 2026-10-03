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Nations LeagueGiornata 3 - sabato 3 ottobre 2026Giornata 3 - sab 3 ott
Fine
Spagna
Lamine Yamal 6'Rodri 35'Merino M. 89'
3 - 1
Repubblica Ceca
Sláma J. 69'
Spagna
Lamine Yamal 6'Rodri 35'Merino M. 89'
3 - 1 Repubblica Ceca
Sláma J. 69'
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Spagna-Cechia 3-1: video, gol e highlights

La Spagna non sbaglia un colpo e ottiene la decima vittoria consecutiva, la terza in questa Nations League: Yamal rompe l'equilibrio in avvio, al 35' ci pensa Rodri a mettere dentro il raddoppio. La squadra di De La Fuente cala un po' il ritmo nella ripresa e permette alla Cechia, grazie a Slama, di rientrare in partita, ma Krejci viene espulso poco dopo e Merino la chiude col definitivo 3-1

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