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Nations LeagueGiornata 3 - giovedì 1 ottobre 2026Giornata 3 - gio 1 ott
Fine
Danimarca
Damsgaard M. 23'Højlund R. 53'
2 - 4
Portogallo
João Cancelo 13'Gonçalo Ramos 25'Vitinha 67'João Félix 87'
Danimarca
Damsgaard M. 23'Højlund R. 53'
2 - 4 Portogallo
João Cancelo 13'Gonçalo Ramos 25'Vitinha 67'João Félix 87'
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Danimarca-Portogallo 2-4: video, gol e highlights

Il Portogallo mette da parte il caso Ronaldo e resta a punteggio pieno nel gruppo 4, calando il poker in Danimarca. Apre le marcature in avvio Cancelo, pareggia Damsgaard ma Gonçalo Ramos riporta subito avanti i suoi. Nel secondo tempo rimedia ancora Hojlund, ma un colpo di testa di Vitinha e il sigillo di Joao Felix fissano il definitivo 4-2 a favore dei lusitani

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