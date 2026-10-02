Nations LeagueGiornata 3 - giovedì 1 ottobre 2026Giornata 3 - gio 1 ott
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Danimarca-Portogallo 2-4: video, gol e highlights
Il Portogallo mette da parte il caso Ronaldo e resta a punteggio pieno nel gruppo 4, calando il poker in Danimarca. Apre le marcature in avvio Cancelo, pareggia Damsgaard ma Gonçalo Ramos riporta subito avanti i suoi. Nel secondo tempo rimedia ancora Hojlund, ma un colpo di testa di Vitinha e il sigillo di Joao Felix fissano il definitivo 4-2 a favore dei lusitani
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