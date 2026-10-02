Nations LeagueGiornata 3 - venerdì 2 ottobre 2026Giornata 3 - ven 2 ott
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Francia-Italia 1-1: video, gol e highlights
La Nazionale dà continuità alla buona prestazione di Bursa e ferma a Saint Denis la Francia sull'1-1 al termine di una gara in cui la squadra di Zidane ha avuto il predominio ma gli Azzurri hanno saputo rendersi pericolosi con Kean e Frattesi. A inizio ripresa perla di Olise su punizione, ma l'Italia non demorde e trova il pari con una bella incursione di Bastoni. Donnarumma salva gli Azzurri che in superiorità numerica (espulso Upamecano) ci provano ma finisce 1-1