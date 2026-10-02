E' Donnarumma il miigliore degli azzurri che escono con un pareggio dalla sfida parigina con la Francia. Il portiere chiude la saracinesca con una serie di interventi decisivi ma la prova degli azzurri è nel complesso positiva. Mancini sembra già aver trovato la quadra. Kayode, Frattesi e Seba Esposito confermano le note liete viste in Turchia. Buon impatto dalla panchina anche per Barella e l'esordiente Vergara. Pagelle e giudizi di Stefano De Grandis

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