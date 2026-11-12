Nations LeagueGiornata 5 - giovedì 12 novembre 2026Giornata 5 - gio 12 nov
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Inghilterra-Croazia 2-1: video, gol e highlights
Un calcio di rigore di Kane manda l'Inghilterra aritmeticamente ai quarti di finale di Nations League. A Wembley la squadra di Tuchel batte 2-1 la Croazia: Rogers sblocca il risultato al 24', poi nella ripresa l'interista Sucic pareggia al 59'. Cinque minuti più tardi, però, il capitano inglese firma dal dischetto il gol decisivo e festeggia con un gol il record di presenze con la nazionale. Domenica l'Inghilterra affronterà la Spagna nell'ultima gara della fase a gironi