Il Belgio batte in rimonta la Turchia e conquista tre punti presanti in chiave... Italia. Con questo successo, infatti, i Diavoli Rossi salgono al secondo posto nel girone degli Azzurri che, dopo la sfida contro la Francia, affronteranno proprio la squadra di Rudi Garcia nell'ultima e decisiva giornata. Succede tutto nel primo tempo con le reti degli "italiani" De Bruyne e De Ketelaere che hanno ribaltato la punizione di Guler

CLASSIFICA - VIDEO: LA PUNIZIONE DI GULER