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Nations LeagueGiornata 5 - giovedì 12 novembre 2026Giornata 5 - gio 12 nov
Fine
Turchia
Güler A. 20'
1 - 2
Belgio
De Bruyne K. 27'De Ketelaere C. 30'
Turchia
Güler A. 20'
1 - 2 Belgio
De Bruyne K. 27'De Ketelaere C. 30'
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Turchia-Belgio 1-2: video, gol e highlights

Il Belgio batte in rimonta la Turchia e conquista tre punti presanti in chiave... Italia. Con questo successo, infatti, i Diavoli Rossi salgono al secondo posto nel girone degli Azzurri che, dopo la sfida contro la Francia, affronteranno proprio la squadra di Rudi Garcia nell'ultima e decisiva giornata. Succede tutto nel primo tempo con le reti degli "italiani" De Bruyne e De Ketelaere che hanno ribaltato la punizione di Guler

CLASSIFICA - VIDEO: LA PUNIZIONE DI GULER