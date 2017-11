Per uscire dal caos dopo il fallimento Mondiale, salgono le quotazioni di Carlo Ancelotti: è lui adesso il candidato forte per la panchina della Nazionale. Se la pista che portava all'ex allenatore del Bayern sembrava impraticabile, nelle ultime ore c'è stata una clamorosa apertura alla panchina azzurra. L'altra novità sarebbe l'ingresso di Paolo Maldini nell'organigramma federale con un ruolo "attivo".



Il destino di Ventura e Tavecchio

Nelle prossime ore Gian Piero Ventura - come detto - verrà licenziato dalla Federazione e sebbene Tavecchio non sembra volersi dimettere, le pressioni su di lui sono molto forti. E qualora si arrivasse a cambiare il vertice federale, il candidato sarebbe Cosimo Sibilia, attualmente vice-presidente della FIGC. Una curiosità: Ancelotti, che ha sempre avuto il pallino della Premier League, esordirebbe eventualmente in azzurro a Wembley il 27 marzo contro l'Inghilterra.