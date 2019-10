Ventisette convocati, una novità (Giovanni Di Lorenzo), che aveva partecipato allo stage dello scorso aprile. Niente convocazione per Daniele De Rossi non al meglio fisicamente, per Mario Balotelli e Moise Kean. Torna invece Nicolò Zaniolo, dopo il 'castigo'. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha scelto i suoi uomini per le sfide contro Grecia (sabato 12 ottobre alle 20:45 allo Stadio 'Olimpico' di Roma) e Liechtenstein (martedì 15 ottobre alle 20:45 allo stadio 'Rheinpark' di Vaduz), valide per la settima e ottava giornata delle Qualificazioni europee. Gli azzurri possono già staccare il pass che potrebbero dare già, per l’Europeo battendo la Grecia.

L'elenco dei convocati

Portieri:

Donnarumma (Milan), Gollini (Atalanta), Meret (Napoli), Sirigu (Torino)

Difensori:

Acerbi (Lazio), Biraghi (Inter), Bonucci (Juventus), D'Ambrosio (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Roma), Izzo (Torino), Mancini (Roma), Romagnoli (Milan), Spinazzola (Roma)

Centrocampisti:

Barella (Inter), Bernardeschi (Juventus), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Sensi (Inter), Verratti (Paris Saint Germain). Zaniolo (Roma)

Attaccanti:

Belotti (Torino), Chiesa (Fiorentina), El Shaarawy (Shangai Shenhua), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli).