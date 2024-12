Inter, Barella tenta il recupero per il Como

A due giorni dalla sfida con il Como in programma lunedì 23 dicembre a San Siro l'Inter si è allenata nella mattinata di oggi. Prosegue il recupero di Barella che ha svolto metà allenamento personalizzato e metà in gruppo. Domani farà un tentativo di lavoro in gruppo per capire se sarà possibile inserirlo almeno fra i convocati. A parte si è allenato anche Correa per la botta presa in allenamento alla vigilia di Inter-Udinese. Restano ancora fuori Acerbi, Pavard e Di Gennaro