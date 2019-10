Due soli gol (uno dei quali al 92' su rigore), ma quanto basta. Ci si aspettava probabilmente di più dalle ragazze di Milena Bertolini nella sfida contro Malta, la terza del gruppo B di qualificazioni agli Europei del 2021. Sicuramente per il livello di certo alla nostra portata dell'avversario che avevamo di fronte, ma soprattutto per l'impotanza che potrebbe avere la differenza reti nel definire la classifica finale di un raggruppamento che, almeno per le tre prime posizioni, si sta dimostrando molto equilibrato. La buona notizia, in ogni caso, c'è eccome: altri tre punti incamerati e ruolino di marcia ancora intonso per l'Italia femminile, che grazie ai tre punti conquistati sul campo de La Valletta sale a quota 9, stacca di 3 lunghezze la Bosnia e raggiunge in vetta la Danimarca. Che, però, mantiene il primo posto proprio per una migliore differenza reti (+13 contro +4 delle azzurre) e attualmente sarebbe qualificata direttamente alla prossima manifestazione continentale. Ma la strada che porta in Inghilterra è ancora lunga e continuare a vincere, sebbene con una differenza reti minori rispetto alla danesi, garantirebbe in ogni caso alle ragazze di Bartolini di accedere all'Europeo (passano le prime dei 9 gironi, le 3 migliori seconde e altre 3 che usciranno dagli spareggi tra le altre 6 seconde classificate).