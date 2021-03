Daniele De Rossi torna in Nazionale: sarà uno dei collaboratori tecnici del Ct Mancini insieme a Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari e Fausto Salsano. Inizierà, dunque, dagli azzurri la 'seconda vita' dell'ex centrocampista dopo il ritiro da calciatore. In mattinata, nella sede della Figc, c'è stata la firma sul contratto e da domenica comincierà ufficialmente quest'avventura in occasione degli impegni che l'Italia avrà con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. De Rossi da giocatore con la maglia della Nazionale, dopo aver conquistato un Europeo e una medaglia di bronzo olimpica con l'Under 21, ha disputato in totale 117 partite (4° all time nella storia degli azzurri) e realizzato 21 gol (il primo all'esordio contro la Norvegia, il 4 settembre 2004), vincendo il Mondiale nel 2006 e ottenendo un prezioso secondo posto a Euro 2012. La nota dolente è stata l'epilogo, coinciso con l'ultima presenza nello spareggio Mondiale perso nel doppio confronto con la Svezia.

De Rossi: "Orgoglioso di iniziare quest'avventura, sarà emozionante tornare a Coverciano"

"Sono orgoglioso di iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il presidente Gravina che il Ct Mancini per la fiducia e per l’opportunità - ha commentato l'ex centrocampista -. Sarà emozionante tornare a Coverciano che, per me, vuol dire tornare a casa e ritrovare tanti ex compagni e tanti amici nello staff e nel gruppo. Non vedo l’ora di iniziare. Lavorerò con entusiasmo, sapendo che sono solo all’inizio ed ho ancora tanto da imparare, ma spero anche di poter dare una mano alla squadra".