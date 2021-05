A pochi giorni dall'inizio degli Europei, gli Azzurri di Mancini impegnati in un test amichevole a Cagliari. Il Ct, che ha convocato 33 giocatori per il ritiro in Sardegna, dovrà poi sfoltire la rosa scegliendo i 26 che prenderanno parte al torneo. Kean al centro dell'attacco con Bernardeschi e Grifo. In regia c'è Cristante