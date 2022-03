Per la semifinale dei playoff per la qualificazione a Qatar 2022 contro la Macedonia del Nord, il 'Renzo Barbera' di Palermo sarà tutto esaurito, per spingere la nazionale di Roberto Mancini verso la vittoria: sono stati acquistati in poche ore gli ultimi biglietti messi in vendita dopo l'annuncio della Vezzali sulla deroga per l'apertura al pubblico al 100%

Sarà tutto esaurito il 'Renzo Barbera' di Palermo in occasione della semifinale dei playoff di qualificazione ai mondiali in Qatar tra Italia e Macedonia del Nord, in programma giovedì sera alle 20:45. La Figc ha fatto sapere questo lunedì pomeriggio che in poche ore sono stati acquistati gli ultimi biglietti restanti (cinquemila), messi in vendita dopo la deroga della Sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, che aveva annunciato la scorsa settimana di aver anticipato di una settimana la riapertura totale degli impianti, proprio per favorire il massimo afflusso di tifosi per il grande appuntamento con la storia per la nostra nazionale. Saranno quindi circa 36.000 i tifosi presenti sugli spalti: tutti - tranne gli ospiti - spingeranno l'Italia verso la vittoria e verso la conquista del pass per Qatar 2022.