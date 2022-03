Il Ct dell'Italia commenta il successo in Turchia a pochi giorni dalla mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar: "Hanno giocato dei ragazzi giovani e fa piacere vederli reagire e vincere questa partita. Occorre tempo anche perché la situazione non è semplice. Rimpianti? Quelli ci saranno fino a dicembre"

C'è ancora tanta amarezza nello sguardo e nelle parole di Roberto Mancini per la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali in Qatar per mano della Macedonia del Nord, ma anche la consapevolezza che la sua Nazionale è pronta a ripartire. Lo testimonia la vittoria ottenuta in Turchia per 3-2 da una squadra 'sperimentale' e imbottita di giovani: "Partita inutile? Solo per quello che valeva, ovvero come un'amichevole, ma se facciamo delle cose le facciamo per bene anche quando ci sono situazioni negative - dice - In questa gara abbiamo fatto bene con tanti giovani e questo ci fa piacere".