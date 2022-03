Dal 22 novembre al 18 dicembre 2022 si svolgeranno i Mondiali in Qatar. Oltre alla Nazionale qatariota che sarà presente in automatico in quanto Paese ospitante, ecco tutte le squadre già qualificate per il prossimo Mondiale (adesso sono 20 in tutto). L'ultima in ordine di tempo il Canada, che torna a giocare la competizione dopo 36 anni. Fuori purtroppo l'Italia dopo la sconfitta contro la Macedonia ai playoff.