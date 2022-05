Il CT azzurro ha parlato in conferenza stampa da Coverciano: "Lo stage è stato utile, si potrà ripetere. Abbiamo visto tanti ragazzi giovani molto interessanti che ci potranno dare una mano. Non ho provato a convincere Chiellini a restare, ha preso la sua decisione ed è giusto che faccia il suo percorso"

Impegni importanti per l'Italia di Mancini, che nei prossimi giorni dovrà disputare cinque partite. Gli azzurri il primo giugno saranno impegnati a Wembley nella finalissima contro l'Argentina, per poi disputare quattro gare di Nations League contro Germania (andata e ritorno), Ungheria e Inghilterra. Il CT, da Coverciano, ha fatto il punto sulla sua Nazionale.

Come giudica lo stage?

"Molto buono, abbiamo visto più di 50 giocatori e sono stati quasi tutti bravi, hanno un grande futuro davanti a loro. Spero abbiano la possibilità di giocare. Chi è rimasto qui non è perché è migliore di altri, ma perché abbiamo la possibilità di allenarli e valutarli ancora meglio".

Ha peccato di riconoscenza?

"Non credo. Se guardiamo la questione tecnica avremmo già dovuto essere al Mondiale. Purtroppo hanno pesato alcuni episodi, ad esempio contro la Macedonia ci sono stati tanti episodi negativi. La nostra è una squadra giovane, non è un problema di riconoscenza".

Che clima c'è attorno a questa Nazionale?

"Nonostante quello che è accaduto i tifosi sono ancora attaccati a noi. Undici mesi fa abbiamo vinto in maniera strameritata un Europeo, è una squadra che ha regalato grandi emozioni".





Cosa rappresenta la vittoria della Conference League della Roma?

"Sicuramente è molto importante per il calcio italiano e per la nazionale, perché così i giocatori sono impegnati in partite importanti. Chiaro, rispetto a chi gioca la Champions la distanza è ancora tanta".