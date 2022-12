Tre giorni con due distinti gruppi di lavoro tra calciatori di Serie B (il primo) e calciatori di A e all'estero (il secondo). Le due sedute chiuderanno il 2022 azzurro. La Nazionale tornerà in campo a marzo 2023 per le prime due partite di qualificazione a Euro 2024

Dal 20 al 22 dicembre si chiude l'anno della Nazionale italiana. Mancini ne chiama 69 per lo stage, così diviso: martedì 20 e mercoledì 21 mattina si raduneranno i calciatori di Serie B, in modo da poter tornare a disposizione dei rispettivi club sei giorni prima delle gare della 19^ giornata di campionato in programma lunedì 26 dicembre. Mercoledì pomeriggio e giovedì 22 mattina sarà la volta dei calciatori di Serie A e di chi gioca all’estero.

Verso il 2023

NAZIONALE

Qualificazioni Euro '24, il calendario dell'Italia

L'Italia tornerà in campo a marzo 2023 per disputare le prime due partite di qualificazione all'Europeo del 2024, sfidando il 23 marzo l’Inghilterra al "Maradona" di Napoli e, il 26, Malta in trasferta. Dal 14 al 18 giugno sarà la volta della Final Four di Nations League, con l’Italia impegnata in Olanda nella fase finale del torneo con i Paesi Bassi, la Croazia e la Spagna.