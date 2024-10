Ha parlato con Douglas Luiz durante la sosta?

"Ho parlato pochissimo con lui, ma allo stesso tempo ho visto un atteggiamento perfetto in allenamento. Sta veramente bene. Certi momenti di 'difficoltà' per giocatori come lui servono per vedere la reazione. Reazione che io ho visto, per questo mi sento tranquillo. È sulla strada giusta per essere protagonista. Vedremo se giocherà dall'inizio o no"