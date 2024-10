Baroni: "Juve forte, sarà test bello e difficile"

Alla vigilia della sfida di Torino, le parole dell’allenatore sulle condizioni del francese: “Guendouzi sta meglio, ci prendiamo ancora 24 ore per fare valutazioni ma potrebbe essere disponibile, non so se dall’inizio”. Sulla Juve: "Difesa più forte d'Europa, nella difficoltà c’è la bellezza e questa partita è difficilissima”. Juve-Lazio è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

“Matteo Guendouzi sta meglio, ci prendiamo ancora 24 ore per fare valutazioni ma potrebbe essere disponibile, non so se dall’inizio. Il ragazzo ha grande voglia di essere presente, non avevo dubbi e fa piacere a me e alla squadra”. Così Marco Baroni nella conferenza di vigilia della sfida in programma sabato sera allo Stadium di Torino contro la Juventus. “Affrontiamo una squadra forte -ha proseguito l’allenatore della Lazio- la miglior difesa d’Europa, che deve ancora prendere gol su azione. Ha consistenza, compattezza, personalità. Sono per noi le partite perfette per cercare di essere competitivi, di trovare un test importante e di altissimo livello. Dobbiamo affrontarlo con la consapevolezza e la personalità di giocare queste partite. Nella difficoltà c’è la bellezza, questa partita è difficilissima”.