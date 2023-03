Napoli si colora di azzurro... anche per la Nazionale!

Napoli è sempre più azzurra. L'arrivo della Nazionale (che domani giocherà al Maradona contro l'Inghilterra), infatti, ha contribuito a colorare una città già in festa in vista dello scudetto della squadra di Spalletti. Sono tantissime le iniziative che in questi giorni animeranno la città. Dalle maglie esposte agli spettacoli sul lungomare. Nello specifico, a partire da ieri e fino al 23 marzo, verranno illuminati d'azzurro il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno in piazza Municipio. Dalle ore 11 di oggi alle ore 18 di giovedì, ai quartieri spagnoli la nuova maglia azzurra invaderà via De Deo, con una speciale installazione tra i balconi dei cittadini. E non è finita qui. Dalle 12.30 alle 15 di mercoledì, palleggiatori e freestyler saranno sul lungomare per intrattenere i tifosi in città. Partiranno da via Partenope fino ad arrivare in piazza Dante. Infine, dalle 15 alle 20 di oggi verrà installato un campetto da calcio aperto ai tifosi. Il divertimento è assicurato.