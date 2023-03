Era l’ottobre del 1994, un’Italia rinnovata dopo il Mondiale perso in finale contro il Brasile, ma ancora guidata da Arrigo Sacchi giocava per le qualificazioni ad Euro ’96 contro l’Estonia a Tallin. Prima del match perso al Maradona contro l’Inghilterra, era quella l’ultima Nazionale a scendere in campo senza nessun giocatore della Juventus tra titolari e panchinari

CHI C'ERA NELL'ULTIMA ITALIA KO ALL'ESORDIO DELLE QUALIFICAZIONI EUROPEE