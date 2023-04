A margine di una conferenza stampa a Roma, il ct azzurro è tornato a parlare degli oriundi in Nazionale: "Seguiamo tanti giocatori, se riusciamo a prenderli dalla Serie A siamo più felici. Per noi non è più semplice chiamare un giocatore dall'altra parte del mondo, mi sembra una polemica senza logica". Poi su Immobile e Balotelli: "Ciro è sempre stato infortunato nelle ultime convocazioni, altrimenti ci sarebbe stato. Non è lui il problema. Balotelli capitolo chiuso? Penso di sì"